У Йорданії заявили про спробу держперевороту: екскронпринца посадили під домашній арешт

В Йорданії в суботу, 3 квітня, було заарештовано близько 20 осіб за підозрою в змові проти короля країни Абдалли II. Під домашнім арештом у своєму палаці в Аммані також опинився колишній наслідний принц Йорданії Хамза бен Хусейн.

Як повідомляє The Washington Post, посилаючись на високопоставленого співробітника близькосхідної розвідки, старшого сина покійного короля Хусейна було затримано на тлі розслідування про можливу змову з метою повалення його старшого зведеного брата.

Крім того, були заарештовані ще один член королівської сім'ї Шаріф Хасан, а також колишній міністр фінансів Бассем Авадулла.

Невідомо, що саме підозрювані планували зробити для повалення влади, але офіцер розвідки заявив, що їхній план "добре організовано", а змовники, очевидно, мали "іноземні зв'язки".

Сам ексспадкоємець престолу підтвердив, що перебуває під домашнім арештом. Його відеозвернення BBC передав адвокат Хамзи бен Хусейна.

"Мене відвідав начальник Генерального штабу Збройних сил Йорданії, який повідомив, що мені не дозволяється виходити на вулицю, спілкуватися або зустрічати з людьми, оскільки на тих зустрічах, на яких я був присутній, або в соціальних мережах за підсумками заходів з моєю участю було помічено критику уряду або короля", – сказав Хамза.

Наслідний принц також додав, що йому вимкнули інтернет і телефон і що він не брав участі в жодній "іноземній змові".

На події в Йорданії відреагували в Офісі президента України Володимира Зеленського.

"Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдалла. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку і розвиток держави. З нетерпінням чекаємо деталі подій і бажаємо народу Йорданії миру і процвітання", – йдеться в повідомленні Офісу в Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії розгорівся скандал через позачергову вакцинацію сестер короля Філіпа VI. Принцеса Крістіна і Олена вакцинувалися в лютому 2021 року в ОАЕ, де їхній батько Хуан Карлос I живе після свого зречення від престолу.