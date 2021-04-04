В Иордании заявили о попытке госпереворота: екскронпринца посадили под домашний арест

В Иордании в субботу, 3 апреля, были арестованы около 20 человек по подозрению в заговоре против короля страны Абдаллы II. Под домашним арестом в своем дворце в Аммане также оказался бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн.

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника ближневосточной разведки, старший сын покойного короля Хусейна был задержан на фоне расследования о возможном заговоре с целью свержения его старшего сводного брата.

Кроме того, были арестованы еще один член королевской семьи Шариф Хасан, а также бывший министр финансов Бассем Авадулла.

Неизвестно, что именно подозреваемые планировали сделать для свержения власти, но офицер разведки заявил, что их план "хорошо организован", а заговорщики, очевидно, имели "иностранные связи".

Сам экс-наследник престола подтвердил, что находится под домашним арестом. Его видеообращение BBC передал адвокат Хамзы бен Хусейна.

"Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречать с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля", – сказал Хамза.

Наследный принц также добавил, что ему отключили интернет и телефон и что он не участвовал ни в каком "иностранном заговоре".

На происходящее в Иордании отреагировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем Короля Абдалла. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания", – говорится в сообщении Офиса в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации сестер короля Филиппа VI. Принцесса Кристина и Елена вакцинировались в феврале 2021 года в ОАЭ, где их отец Хуан Карлос I живет после своего отречения от престола.