У Чорне море увійшов другий потужний корабель ВМС США. Відео

У суботу, 20 березня, у води Чорного моря увійшов есмінець ВМС США "Томас Гаднер", який здатний нести до 56 крилатих ракет "Томагавк" з дальністю польоту понад півтори тисячі кілометрів.

За офіційною інформацією, це вже другий корабель, який прибув з метою проведення операцій із забезпечення безпеки на морі. Про це повідомили на офіційній сторінці Шостого флоту США в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Кораблі ВМС США і літаки регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників по НАТО і партнерів", – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що 19 березня в Чорне море, пройшовши протоку Дарданелли, увійшов USS Monterey CG61 – американський ракетний крейсер.

Нагадаємо, раніше в Чорне море втретє з початку березня зайшли військові кораблі Північноатлантичного альянсу (НАТО) – йдеться про судна іспанського флоту.

12 березня в Чорне море увійшла друга постійна морська група кораблів НАТО SNMG2. Першими Босфор пройшли турецький фрегат F247 TCG Kemalreis і іспанський F105 Cristobal Colon (флагман).

Окрім них, до групи входять румунський фрегат F221 Regina Maria, німецький корабель забезпечення A514 Werra і патрульні кораблі – грецький P229 Tolmi, турецький P1201 Karaburun і болгарський корвет "Сміливий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня в порт Одеси вперше з початку 2021 року зайшла друга протимінна група SNMCMG2 НАТО. Вона провела в Чорному морі спільні навчання з ВМС ЗСУ.