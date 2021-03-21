В Черное море вошел второй мощный корабль ВМС США. Видео

В субботу, 20 марта, в воды Черного моря вошел эсминец ВМС США "Томас Хаднер", который способен нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью полета более полутора тысяч километров.

По официальной информации, это уже второй корабль, прибывший с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море. Об этом сообщили на официальной странице Шестого флота США в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Корабли ВМС США и самолеты регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников по НАТО и партнеров", – сказано в сообщении.

Отметим, что 19 марта в Черное море, пройдя пролив Дарданеллы, вошел USS Monterey CG61 – американский ракетный крейсер.

Напомним, ранее в Черное море третий раз с начала марта зашли военные корабли Североатлантического альянса (НАТО) – речь идет о судах испанского флота.

12 марта в Черное море вошла вторая постоянная морская группа кораблей НАТО SNMG2. Первыми Босфор прошли турецкий фрегат F247 TCG Kemalreis и испанский фрегат F105 Cristobal Colon (флагман).

Кроме них, в группу входят румынский фрегат F221 Regina Maria, немецкий корабль обеспечения A514 Werra и патрульные корабли – греческий P229 Tolmi, турецкий P1201 Karaburun и болгарский корвет "Смелый".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в порт Одессы впервые с начала 2021 года зашла вторая противоминная группа SNMCMG2 НАТО. Она провела в Черном море совместные учения с ВМС ВСУ.