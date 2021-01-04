У Британії розпочалася вакцинація від COVD-19 препаратом, який може отримати Україна

У понеділок, 4 січня, у Великобританії почалася вакцинація від коронавірусу (COVID-19) препаратом AstraZeneca.

Перше щеплення оксфордською вакциною отримав 82-річний Браян Пінкер. Другим пацієнтом став 88-річний учитель музики Тревор Ковлетт, а третім – професор Ендрю Поллард, передає Sky News.

Зазначається, що 53 дози вакцини AstraZeneca передадуть шести лікарняним фондам в Оксфорді, Сассексі, Ланкаширі, Уорвікширі та ще двом у Лондоні. Після цього препарат відправлять у понад 700 служб лікарів і будинків літніх людей.

Браян Пінкер отримав вакцину

Усього уряд Британії очікує постачання десятків мільйонів доз протягом декількох місяців, щоб робити приблизно два мільйони щеплень на тиждень.

Тревор Ковлетт на щепленні

Ендрю Поллард

Відзначимо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило план з імунізації населення від COVID-19.

Раніше результати клінічних випробувань показали, що ефективність вакцини від AstraZeneca в запобіганні COVID-19 становить до 90%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів, хто в Україні першим отримає щеплення китайською вакциною, й обговорив постачання препарату з AstraZeneca.