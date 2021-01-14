Трамп образився на Джуліані і закликав не платити йому $20 тис. на день – ЗМІ

Підданий вдруге імпічменту президент США Дональд Трамп заявив, що розчарувався у деяких своїх найбільш довірених союзниках. А саме юридичними кроками адвоката Рудольфа Джуліані.

Він наказав помічникам не платити своєму повіреному 20 000 доларів на день. Про це пише Washington Post із посиланням на слова декількох чиновників.

Офіційні особи підкреслили, що американський лідер також захотів особисто "схвалити" витрати, понесені Джуліані в його міжштатній правовій кампанії щодо доведення фальсифікації виборів, яка швидко зазнала краху в суді.

На думку джерел видання, це відбувається через те, що Трамп стає все більш ізольованим в останні дні свого президентського терміну, і "накидається" навіть на представників ще лояльного до нього оточення.

"Президент досить напружений. Там немає нікого, хто захищає його", – заявив виданню один із високопоставлених чиновників Білого дому.

Сам Трамп був позбавлений можливості висловити своє невдоволення навіть у Twitter та інших соціальних мережах, де його акаунти заблокували.

13 січня Трампу вдруге оголосили імпічмент

Примітно, що поки напередодні в Палаті представників Конгресу обговорювалося питання про імпічмент, прессекретар президента не виступив із публічним захистом, а помічники не висунули ніяких тез для обговорення. З їхнього боку взагалі було мало зусиль, щоб підняти голоси республіканців проти імпічменту демократів.

"З джерел, близьких до Білого дому, мені повідомили, що президент перебуває у режимі жалю до себе, що він все більше ізольований в адміністрації. Він засмучений тим, що його ніхто не захищає. Навіть ті, хто люто захищав президента всі ці роки, в приватному порядку кажуть, що ніхто, крім нього, не привів його сюди, і в тому, що йому двічі висували імпічмент, була його вина, а не чиясь іще", – заявила напередодні в ефірі CNN вашингтонська кореспондентка Памела Браун.

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