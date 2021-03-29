Танкер Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі. Відео

Застряглий контейнеровоз Ever Given 29 березня зняли з мілини в Суецькому каналі. Він простояв там шість днів.

Про це повідомила компанія Inchcape Shipping у себе в Twitter. Поки невідомо, коли відновиться рух по судноплавному каналу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ever Given був успішно знятий з мілини о 04:30 за місцевим часом", – йдеться в повідомленні.

Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given повернувся до затвердженого спочатку курсу і більше не перешкоджає руху, уточнив Reuters.

Нагадаємо, що танкер Ever Given довжиною 400 метрів через сильний вітер сів на мілину вранці 23 березня і заблокував Суецький канал. Вперше його вдалося зрушити з місця через чотири дні операції. Для цього довелося поглиблювати дно навколо контейнеровоза і вивезти понад 20 тисяч тонн піску.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, блокада Суецького каналу через застряглий танкер Ever Given обійшлася в 10 мільярдів доларів на добу. Щонайменше семеро танкерів, що перевозять 6,3 млн барелів нафти на понад 400 млн доларів, не могли пройти через канал. Всього ж очікували своєї черги понад 150 кораблів.