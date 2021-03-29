Суецький канал розблокували для судноплавства: Ever Given пройшов небезпечну ділянку

Судноплавний рух через Суецький канал у Єгипті поновився в понеділок, 29 березня, після того як контейнеровоз Ever Given майже тиждень блокував один із найбільш завантажених водних шляхів у світі.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву адмірала Усама Рабі, голови Управління Суецького каналу (SCA). Відомство повідомило, що єгипетська влада "успішно врятувала і спустила на воду гігантський панамський контейнеровоз Ever Given".

Чиновник, який брав участь у рятувальній операції, зазначив, що тепер Суецький канал "вільний". Додамо, що це найкоротший судноплавний маршрут між Європою і Азією.

Через НП із контейнеровозом заблокованими виявилися щонайменше 369 суден, заявив Рабі. Серед них були десятки контейнеровозів, балкерів, нафтових танкерів і суден із зрідженим природним або нафтовим газом.

Судячи з навігаційних даних порталу marinetraffic.com, станом на 18:20 (за київським часом) судно пройшло вузьку частину Суецького каналу, де воно могло вкотре застрягти.

Корабель вийшов у Гіркі озера, де він має пройти техогляд, а потім – вирушити в порт призначення (Роттердам, Нідерланди).

Ever Given пройшов вузьку частину Суецького каналу marinetraffic.com

marinetraffic.com

marinetraffic.com

"Необхідність завершення цієї операції була очевидною і безпрецедентною", – сказав Пітер Бердовські, генеральний директор голландської фірми Smit Salvage, яка займалася "звільненням" судна.

Нагадаємо, судно довжиною 400 метрів раніше цього ж дня вдалося зняти з мілини. Корабель почав рухатися зі швидкістю 1,5 вузла, але через сильний вітер Ever Given розвернуло, й контейнеровоз знову застряг. Правильну траєкторію руху вдалося повернути.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вантажний контейнеровоз Ever Given тайванської транспортної компанії Evergreen Marine сів на мілину в Суецькому каналі та заблокував рух ще вранці 23 березня. Там утворився затор із морських суден.

Зазначалося, що роботи з розблокування каналу від застряглого там контейнеровоза триватимуть щонайменше до 31 березня. Судна з вантажами через НП опинилися в пастці.