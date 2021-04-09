Шпигунство болгарських розвідників на користь РФ: спливли записи розмов з кураторами

Від службовців військової розвідки Болгарії, яких запідозрили в шпигунстві на користь Росії і затримали, вимагали добути матеріали, які стосувалися Росії, України, Білорусі та інших країн.

Про це йдеться у розшифровках розмов ймовірних кураторів та їх підопічних, які опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL. Також мова йде про секретні матеріали щодо країн Близького Сходу, Іраку, Сирії, Нагірного Карабаху (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Які матеріали потрібні – обстановка в Болгарії, матеріали, що стосуються РФ, України, Іраку, щось актуальне. Нагірний Карабах – дуже важливий. Матеріали по Сирії за 4 місяці, якщо не зможеш взяти, зроби фото. Також Україна і Білорусь, і ті 8% поліції, які засновники протесту. І знімай будь-яку секретну інформацію, щоб було видно, що у тебе є доступ до секретних документів", – говорить на записі ймовірний куратор.

Також на записи потрапила розмова, яка стосується оплати за ймовірне шпигунство.

"Зараз не можу сказати скільки будуть платити, залежить від матеріалу. Але в принципі буде, давай по-чесному, в валюті. Як вважаєш за краще, в валюті або в болгарських левах? Скажи, де будеш зберігати гроші? Все-таки якщо тобі дадуть 2000 левів щомісяця або 3000 левів, це пристойна сума", – сказано в розшифровках.

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