Шпионаж болгарских разведчиков в пользу РФ: всплыли записи разговоров с кураторами
От служащих военной разведки Болгарии, которых заподозрили в шпионаже в пользу России и задержали, требовали добыть материалы, которые касались России, Украины, Беларуси и других стран.
Об этом говорится в расшифровках разговоров вероятных кураторов и их подопечных, которые оказались в распоряжении OBOZREVATEL. Также речь идет о секретных материалах относительно стран Ближнего Востока, Ирака, Сирии, Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Какие материалы нужны – обстановка в Болгарии, материалы, касающиеся РФ, Украины , Ирака, что-то актуальное. Нагорный Карабах – очень важен. Материалы по Сирии за 4 месяца, если не сможешь взять, сделай фото. Также Украина и Беларусь, и те 8% полиции, ставшие основой протеста. И снимай любую секретную информацию, чтобы было видно, что у тебя есть доступ к секретным документам", – говорит на записи предполагаемый куратор.
Также на запись попал разговор, который касается оплаты за вероятный шпионаж.
"Сейчас не могу сказать, сколько будут платить, зависит от материала. Но в принципе будет, давай по-честному, в валюте. Как предпочитаешь, в валюте или в болгарских левах? Скажи, где будешь хранить деньги? Все-таки если тебе дадут 2000 левов ежемесячно или 3000 левов, это приличная сумма", – сказано в расшифровках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта в ходе спецоперации в Болгарии были задержаны двое служащих военной разведки, которых подозревают в шпионаже в пользу Кремля. Всего в деле их шестеро.
Руководителем шпионской группы был бывший чиновник военной разведки Болгарии. В организацию также входила жена одного из задержанных, имевшая двойное гражданство – Болгарии и РФ.
Болгария объявила персонами нон грата и выслала двух российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
В посольстве РФ в Софии тем временем отреагировали, заявив об "очередном безосновательном демарше болгарских властей".