Росія продала ЄС 'підроблену' вакцину 'Супутник V' від коронавірусу

Росія продала Європейському Союзу вакцину "Супутник V", яка не ідентична тій, що отримала схвалення авторитетного медичного журналу The Lancet.

Такого висновку дійшли експерти Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами, які провели дослідження російської вакцини, пише Dennik N.

"У нас немає чіткої відповіді на запитання, чи безпечно починати вакцинацію навіть після того, як вакцина була перевірена нашим Державним інститутом із контролю за ліками", – резюмували вчені і Міністерство охорони здоров'я.

В інституті повідомили, що вакцина пройшла випробування на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду. Однак тільки на основі цих тестів не можна дати висновок про ефективність і безпеку "Супутник V" для людей.

Крім того, словацький інститут не отримав усіх документів про виробництво або безпеку, необхідних для оцінки. Важливою знахідкою стало те, що вакцини, які імпортуються в Словаччину, не є повністю ідентичними вакцині, результати якої були опубліковані в The Lancet. Вони не такі, як ті, що використовуються в інших країнах.

Раніше уряд Словаччини у своїх обґрунтуваннях закупити російську вакцину спирався на це дослідження. Після перевірки державного інституту МОЗ Словаччини звернулося до іншої лабораторії для дослідження безпечності вакцини, але результати будуть відомі пізніше, на цьому тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Україна підписала контракт про постачання ще 10 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Вони будуть отримані протягом 2021 року.