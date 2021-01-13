Республіканці відмовилися збирати Сенат для імпічменту Трампа

Сенат не розглядатиме імпічменту президента США Дональда Трампа до присяги Джо Байдена.

Про це повідомила газета Washington Post. Видання посилалося на слова представника лідера республіканців у сенаті Мітча Макконнелла.

Він нібито відмовився збирати Сенат 15 січня для розгляду імпічменту, навіть якщо Палата представників підтримає відповідний проєкт резолюції.

Політик послався на те, що сенатори перебувають на канікулах і не зберуться до 19 січня, тобто до інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка запланована на 20 січня.

"Помічники лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла повідомили персоналу лідера сенатської меншості Чарльза Е. Шумера, що республіканці не погодяться скликати Сенат у п'ятницю для слухання імпічменту, розбивши надії демократів на швидкий розгляд", – написало видання.

Формально засідання верхньої палати Конгресу може відбутися 15 січня, але для початку розгляду імпічменту, потрібна згода всіх 100 сенаторів, чого зараз домогтися навряд чи вийде з огляду на останню заяву лідера республіканської більшості.

Нагадаємо, згідно з процедурою імпічменту в США, спочатку обвинувальні матеріали щодо президента розглядає нижня палата Конгресу – Палата представників.

Якщо резолюцію про імпічмент підтримає проста більшість конгресменів, матеріали звинувачення передадуть до верхньої палати – у Сенат. Він наділений винятковим правом "проводити судові засідання в межах процедури імпічменту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, палата представників Конгресу США 13 січня почала розглядати проєкт резолюції щодо імпічменту чинного президента країни Дональда Трампа.