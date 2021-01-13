Республиканцы отказались собирать Сенат для импичмента Трампа

Сенат не будет рассматривать импичмент президента США Дональда Трампа до присяги Джо Байдена.

Об этом сообщила газета Washington Post. Издание сослалось на слова представителя лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.

Он якобы отказался собирать Сенат 15 января для рассмотрения импичмента, даже если Палата представителей поддержит соответствующий проект резолюции.

Политик сослался на то, что сенаторы находятся на каникулах и не соберуться до 19 января, т.е. до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.

"Помощники лидера сенатского большинства Митча Макконнелла сообщили персоналу лидера сенатского меньшинства Чарльза Э. Шумера, что республиканцы не согласятся созвать Сенат в пятницу для слушания импичмента, разбив надежды демократов на быстрое разбирательство", – написало издание.

При этом формально заседание верхней палаты Конгресса может состояться 15 января, но для начала рассмотрения импичмента, нужно согласие всех 100 сенаторов, чего сейчас добиться вряд ли получится в свете последнего заявления лидера республиканского большинства.

Напомним, согласно процедуре импичмента в США, сначала обвинительные материалы в отношении президента рассматривает нижняя палата Конгресса – Палата представителей.

Если резолюцию об импичменте поддержит простое большинство конгрессменов, материалы обвинения передаются в верхнюю палату – Сенат. Он наделен исключительным правом "проводить судебные заседания в рамках процедуры импичмента".

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США 13 января начала рассматривать проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.