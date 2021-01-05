Президент Вірменії заразився коронавірусом

Президент Вірменії Армен Саркісян отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Тепер він змушений буде працювати у віддаленому режимі.

Про це повідомило видання "Вірменпрес" із посиланням на управління зі зв'язків із громадськістю апарату вірменського лідера.

Відомо, що діагностику на наявність COVID-19 лідер Саркісян здійснив у британській столиці Лондоні. Туди він приїхав під час відпустки, щоб зробити операцію на нозі.

Хірургічне втручання вірменському президенту зробили. Уже згодом в нього проявилися симптоми коронавірусної інфекції. Тест показав позитивний результат.

Зазначимо, що у Вірменії від початку пандемії виявили 160 544 випадки зараження COVID-19. За даними Worldometers на ранок 5 січня, загалом вірус забрав життя 2878 вірменів, а 145 759 вдалося вилікуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня у "ковідному" госпіталі помер Сергій Шахов – "міністр надзвичайних ситуацій" окупованого Росією Криму.