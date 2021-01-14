Пелосі підписала резолюцію щодо імпічменту Трампу: коли буде суд

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі підписала резолюцію про імпічмент президенту Дональду Трампу.

За її словами, ситуація, що склалася, говорить про те, що навіть лідер держави "не перебуває поза законом". Але судовий розгляд почнеться в Сенаті не раніше від 19 січня, повідомляє The Associated Press.

"Дональд Трамп є реальною загрозою для нашої країни, і ми ще раз виконали свою присягу захищати і відстоювати Конституцію", – заявила Пелосі.

Зазначається, що спікерка Палати повинна відправити резолюцію в Сенат. Сама вона поки не уточнювала терміни подання, але багато демократів у її фракції закликали зробити це негайно.

Пелосі вже призначила дев'ять менеджерів щодо імпічменту, які оскаржуватимуть справу проти Трампа в сенатському суді.

Водночас лідер більшості у Сенаті Мітч МакКоннелл, який йде у відставку, заявив, що Сенат не почне судовий процес до наступного вівторка, 19 січня (за день до того, як демократ Джо Байдена буде приведено до присяги як президента). Нині неясно, як саме проходитиме цей процес і чи проголосують республіканці в Сенаті "за засудження Трампа".

МакКоннелл зазначив, що три попередні судові процеси (щодо імпічменту президентів Ендрю Джонсона, Білла Клінтона й Трампа) тривали "83 дні, 37 днів і 21 день відповідно".

Незважаючи на те, що суд не відбудеться доти, доки Трамп не піде з поста, він все ж може перешкодити йому знову балотуватися в президенти.

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