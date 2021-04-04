Папа Франциск згадав Україну у великодньому посланні

Папа Римський Франциск в своєму великодньому посланні згадав війну на сході України.

Як повідомляє Vatican News, священнослужитель побажав якнайшвидшого повернення полонених додому.

"Хай допоможе нам Господь подолати менталітет війни! Да сподобтьб він полонених повернутися здоровими до сімей та вселить можновладцям усього світу зупинити гонку озброєнь", – говорив Папа.

Також він розповів про жертви коронавірусу та закликав країни надати необхідну допомогу усім, особливо нужденним сім'ям.

"Воскреслий Христос є надія для тих, хто все ще страждає від пандемії, для хворих і тих, втратив близьку людину. Господь нехай утішить їх і так підтримає зусилля лікарів і санітарів ... Нехай Господь наставить державн влада надати необхідну допомогу усім, особливо нужденним сім'ям. На жаль, пандемія стала причиною драматичного зростання числа бідних і відчаю тисяч людей ", – сказав глава Ватикану.

Крім того, Папа закликав проявляти солідарність і підтримку мігрантам. Він подякував Ліван і Йорданію, які приймають безліч біженців, що рятуються від сирійського конфлікту.

Відзначимо, що пасхальне богослужіння проходило з дотриманням карантинних заходів: кардинали і парафіяни були в масках і дотримувалися соціальну дистанцію.

Нагадаємо, що в 2020 році Папа Франциск, звертаючись з традиційним пасхальним посланням до "Місту і світу", згадав про Україну і побажав припинення страждань населення її східних регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском і обговорив війну на Донбасі і Коронавірусние світова криза.