НАТО напередодні саміту закликали протистояти агресії Росії

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
3,6 т.
НАТО напередодні саміту закликали протистояти агресії Росії

НАТО закликали протистояти російській агресії. Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб виступить на саміті в Брюсселі (Бельгія), де розповість про загрозу з боку Кремля.

Як пише Mirror, міністри закордонних справ Північноатлантичного союзу зустрінуться в середу, 24 березня. Це їх перший саміт більш ніж за рік з початку пандемії COVID-19.

Видання пише, що "зіткнення з Москвою", яка активізує патрулювання підводних човнів в Північній Атлантиці і направляє бомбардувальники дальньої дії з ядерними боєголовками в повітряний простір НАТО, буде головною темою порядку денного. Також президента РФ Володимира Путіна звинуватять у втручанні в вибори за кордоном.

Рааб заявив, що Росія "розгортає нові революційні технології, які загрожують демократії і відкритому суспільству по всьому світу".

Також в доповіді британського міністра буде розказано про тактику "сірої зони" – тіньової поведінки на порозі між звичайною війною та миром. Наприклад, кібератаки, вбивства, спонсоровані державою, і відправка бойовиків в зони бойових дій.

"Це важлива можливість для союзників по НАТО зібратися разом і обговорити цінність нашого альянсу в світі, де демократії знаходяться під загрозою з боку авторитарних держав і недержавних суб'єктів, які використовують кіберзагрози і нові зловмисні технології для саботажу", – зазначив міністр.

Рааб додав, що Великобританія повністю підтримує НАТО як "потужний військовий засіб стримування загроз з боку Росії, а також як потужний, єдиний політичний оплот проти дестабілізуючої діяльності Москви".

Крім того, міністр закордонних справ Британії розгляне питання про розробку Росією ракетних систем, створених для обходу звичайних засобів захисту, а також про спробу поширення дезінформації про коронавірус.

У публікації зазначено, що Рааб ризикує викликати невдоволення Москви, підтримуючи плани України та Грузії на шляху вступу в НАТО.

Також глава МЗС Британії підкреслить важливість роботи з державами, що не входять до альянсу, в Європі, включаючи Швецію та Фінляндію, або з тихоокеанськими державами, такими як Австралія, Нова Зеландія і Японія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генсек НАТО пообіцяв посилити підтримку України і Грузії.

ВеликобританіяРосія - країна-агресорНАТО