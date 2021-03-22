МЗС РФ – про слова Байдена щодо Путіна: Вашингтон втратив шанс вийти з глухого кута

У Міністерстві закордонних справ Росії обурилися через те, що президент США Джо Байден відмовився провести переговори з російським лідером Володимиром Путіним після того, як назвав його "вбивцею".

Офіційну позицію головного зовнішньополітичного відомства країни-агресора опублікували на його сайті. Так, російські дипломати звинуватили американців у відсутності бажання будувати нормальний діалог.

"З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Володимира Путіна про проведення розмови з президентом США Джо Байденом 19 або 22 березня у форматі відеоконференції у відкритому режимі", – висловилися в МЗС РФ з цього приводу.

Там також підкреслили, що сподівалися на обговорення накопичених двосторонніх проблем, а також тематики стратегічної стабільності.

"Втрачено ще одну можливість для пошуку виходу глухого кута в російсько-американських відносинах, який утворився з вини Вашингтона. Відповідальність за це цілком на США", – підсумували представники Росії у своїй заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

під час одного з телеінтерв'ю Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". Також президент США звинуватив лідера країни-агресора у спробах очорнити його репутацію.

Путін зі свого боку на категоричну позицію президента США відреагував доволі дивно: він побажав Байдену здоров'я і процитував дитячу приказку: "Хто як обзивається, той так називається".