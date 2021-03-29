Меркель заговорила про нову пандемію: у ЗМІ побачили натяк на мегалокдаун

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за дотримання жорстких обмежувальних заходів карантину через пандемію COVID-19, сказавши, що почалася нова хвиля.

Про це лідерка німців розповіла в інтерв'ю телеканалу ARD. Вона підкреслила, що зараз країна перебуває у важкій ситуації.

"Рік тому я говорила: ситуація серйозна, сприймайте її серйозно. Але ситуація влітку, на початку осені не була такою, але зараз я хочу це повторити. Ми повинні зламати цю третю хвилю на останньому відрізку пандемії, поки вакцинація не матиме ефект, але інструментів зараз не вистачає", – говорила вона.

Меркель додала, що вона і влади у федеральних землях повинні знайти шляхи для зупинки хвороби. Пані канцлер підкреслила, що британський штам коронавірусу змінив епідеміологічну ситуацію.

"У нас нова пандемія. Люди кажуть: чого ми домоглися завдяки локдауну? Якби у нас був старий вірус, то локдаун приніс би той успіх, який нам потрібен, але у нас новий вірус, який більш агресивний, заразний і смертоносний. Тому потрібно ще раз напружитися, щоб вакцинація була успішною. До того, як це сталося, ми повинні робити те, що ми вже знаємо – скорочувати контакти, працювати з дому, в крайніх випадках обмежувати можливість залишати будинок", – резюмувала вона.

Додамо, що такі заяви Меркель німецькі і низка світових ЗМІ оцінили як натяк на масштабний локдаун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель передумала вводити "великодній карантин" у країні і заявила, що це було помилкою.