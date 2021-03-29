Меркель заговорила о новой пандемии: в СМИ увидели намек на мега-локдаун

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за соблюдение жестких ограничительных мер карантина из-за пандемии COVID-19, сказав, что началась новая волна.

Об этом лидер немцев рассказала в интервью телеканалу ARD. Она подчеркнула, что сейчас страна находится в тяжелой ситуации.

"Год назад я говорила: ситуация серьезная, воспринимайте ее серьезно. Но ситуация летом, в начале осени не была такой, но сейчас я хочу это повторить. Мы должны сломить эту третью волну на последнем отрезке пандемии, пока вакцинация не возымеет эффект, но инструментов в настоящий момент не хватает", – говорила она.

Меркель добавила, что она и власти в федеральных землях должны найти пути для остановки болезни. Канцлер подчеркнула, что британский штамм коронавируса изменил эпидемиологическую ситуацию.

"У нас новая пандемия. Люди говорят: чего мы добились благодаря локдауну? Если бы у нас был старый вирус, то локдаун бы принес тот успех, который нам нужен, но у нас новый вирус, который более агрессивный, заразный и смертоносный. Потому нужно еще раз напрячься, чтобы вакцинация была успешной. До того, как это случилось, мы должны делать то, что мы уже знаем – сокращать контакты, работать из дома, в крайних случаях ограничивать возможность покидать дом", – резюмировала она.

Добавим, что такие заявления Меркель, немецкие и ряд мировых СМИ оценили, как на намек на масштабный локдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель передумала вводить "пасхальный карантин" в стране и заявила, что это было ошибкой.