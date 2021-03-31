Меркель і Макрон закликали Путіна припинити вогонь на Донбасі: у заяві Кремля про це не згадали

Канцлека Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон під час спільних переговорів із главою Росії Володимиром Путіним твердо закликали РФ взяти відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, а також провести зустріч у "нормандському форматі".

Офіційні відповіді опубліковані на сайтах німецького і французького урядів. Вони відрізняються від заяв Кремля, в пресрелізі якого за підсумками переговорів зазначається, нібито Україна повинна напряму домовлятися з "Л/ДНР", також там містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію" конфлікту.

Так, у матеріалі на сайті Єлисейського палацу підкреслили, що Росія повинна визнати відповідальність за конфлікт на Донбасі.

"Наголошено на необхідності рішучого зобов'язання РФ щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання Мінських домовленостей ", – йдеться у повідомленні.

У публікації щодо переговорів Меркель, Макрона і Путіна на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома пропозиціями.

"Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлерка і президент Франції закликали до проведення переговорів у "нормандському форматі" для реалізації Мінських домовленостей", – написано там.

Зі свого боку в Міністерстві закордонних справ України наголосили, що позиція держави не змінилася – зрушень в політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників "нормандського формату".

"Показовими стали сигнали наших європейських партнерів за підсумками розмови із президентом РФ: російська сторона має виконувати зобов’язання дотримуватися режиму припинення вогню, підкреслюється необхідність продовження переговорів лідерів "нормандської четвірки". Коментувати наративи Кремля немає сенсу. Вкотре закликаємо Росію припинити перекладати відповідальність на інших та почати виконувати в повному обсязі свої зобов’язання – як у межах Мінських домовленостей, так і домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих під час паризького саміту", – сказав у коментарі OBOZREVATEL речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, насамперед йдеться про дотримання режиму всеосяжного припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, поліпшення умов життя людей вздовж лінії розмежування. Представник міністерства також додав, що 31 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) буде обговорюватися підтвердження режиму тиші.

"Росія має чудову нагоду продемонструвати, що вона не за війну, а за мир. Зі свого, Україна послідовно виступає за мир та збереження людських життів", – наголосив Ніколенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL: