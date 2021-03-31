Меркель и Макрон призвали Путина прекратить огонь на Донбассе: в заявлении Кремля об этом не упомянули
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместных переговоров с главой России Владимиром Путиным твердо призвали РФ взять ответственность за происходящее на Донбассе, а также провести встречу в "нормандском формате".
Официальные ответы опубликованы на сайтах немецкого и французского правительств. Они отличаются от заявлений Кремля, в пресс-релизе которого по итогам переговоров отмечается, якобы Украина должна напрямую договариваться с "Л/ДНР", также там содержатся обвинения в том, что украинские военные "провоцируют эскалацию" конфликта.
Так, в материале на сайте Елисейского дворца подчеркнули, что Россия должна признать ответственность за конфликт на Донбассе.
"Отмечена необходимость решительного обязательства РФ по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки пути выхода из кризиса при соблюдении Минских договоренностей", – говорится в сообщении.
В публикации относительно переговоров Меркель, Макрона и Путина на сайте немецкого правительства об Украине упоминается лишь двумя предложениями.
"Обсуждалось также урегулирование конфликта на востоке Украины. Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в "нормандском формате" для реализации Минских договоренностей", – написано там.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сперва в России заявили о подготовке видеоконференции лидеров РФ, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это, подчеркнув, что без представителей нашей страны переговоры вести невозможно.
В Кремле сказали, что во время онлайн-конференции 30 марта лидеры Германии, Франции, а также Кремля обсудили ситуацию на Донбассе. Путин обвинял Украину в якобы невыполнении договоренностей. Также он настаивал на "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".