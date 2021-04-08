Ізраїль посилив правила в'їзду: що змінилося для українців

Ізраїль з 7 квітня посилив правила в'їзду. Тепер для перетину кордону громадяни України та інші іноземці повинні заздалегідь подати заявку в ізраїльську дипломатичну або консульську установу за місцем проживання або Управління з питань народонаселення та імміграції.

Крім того, в'їзд в Ізраїль дозволений тільки в тому випадку, якщо у вас є негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений за 72 години до прибуття. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі.

По приїзду в Ізраїль необхідно пройти додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюється також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або документ про одужання. У виняткових випадках можна подати заявку на отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль без проведення повторного тесту.

Для отримання дозволу на в'їзд в країну також потрібно діючий медичний страховий поліс, що покриває витрати в разі захворювання COVID-19.

Пасажири, що прибувають до Ізраїлю, повинні заповнити декларацію не більше ніж за 24 години до рейсу. У декларації пасажир надає свої особисті дані, медичні відомості, а також докладну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Всі іноземці повинні пройти самоізоляцію у визначеному державою приміщенні – мотелі. Її тривалість становить 14 днів, або 10 днів за умови, якщо пасажир матиме два негативних ПЛР-тести. Особи, які мають довідку про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі або довідку про одужання від COVID-19, не підлягають самоізоляції.

Медична декларація, дозвіл на в'їзд в країну, результати тесту на COVID-19 і інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю. Особи, які хворіють на COVID-19 не зможуть сісти в літак.

Іноземці, які вилікувалися від COVID-19 або пройшли вакцинацію, повинні виконувати вимоги МОЗ Ізраїлю, включаючи серологічний тест і електронний браслет. Вони оплачуються за рахунок іноземця.

Людина, який покине територію Ізраїлю до закінчення встановленого терміну самоізоляції без спеціального дозволу, порушить закони, а значить наступний в'їзд в Ізраїль такій особі буде заборонений.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Польща з 30 березня змінила правила в'їзду в країну в зв'язку з поширенням коронавірусу. Особливо суворими умовами перетину кордону стали для людей, які в'їжджають до Польщі з країн не Шенгенської зони, в тому числі з України.