Країнам ЄС пропонували неіснуючі вакцини від COVID-19 за 14 млрд євро

Аферисти намагалися продати країнам ЄС неіснуючі вакцини від коронавірусу. Від угоди вони хотіли отримати 14 мільярдів євро.

Про це повідомляє Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF). Генеральний директор бюро Віллі Ітяля, розповів Yle, що повідомлення про спроби шахрайства також надійшли в бюро в тому числі і з Фінляндії.

"Ми знаємо, що вакцини пропонувалися і в Фінляндії", – говорить Ітяля.

Звідки такі пропозиції надходили, коментувати чиновник не став. Розслідуванням справи в Фінляндії займаються правоохоронні органи.

За його словами, винні в таких махінаціях в основному пов'язані з організованою злочинністю і діють з третіх країн. OLAF вийшло на шахрайство після того, як кілька країн ЄС, які отримали такі пропозиції, зв'язалися з Європейською комісією.

"Ми вивчили пропозиції і з'ясували, що за ними стоять злочинці. Пропозиції складені добре, вони виглядають цілком реалістично. Йдеться про організовану злочинність. Тобто надходять пропозиції, але цих вакцин насправді не існує", – повідомив Ітяля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європі заявили про нестачу вакцин для боротьби з третьою хвилею COVID-19.

У той же час, в Китаї і ПАР Інтерпол знайшов тисячі підроблених вакцин від COVID-19.