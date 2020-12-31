У світі вже зробили 5,6 млн щеплень від COVID-19: хто лідирує в "гонці" вакцинації
У межах наймасштабної кампанії вакцинації в історії – проти COVID-19 – у світі вже зробили 5,6 млн щеплень (на 30 грудня).
Як пише Bloomberg, вакцинація від коронавірусу стартувала в 25 країнах. Найбільше доз використали в США та Китаї.
Агентство назвало доставку мільярдів доз вакцин по всьому світу одним із найскладніших логістичних завдань, які коли-небудь здійснювали.
Згідно з підрахунками, в "гонці" з вакцинації лідирують США, де зробили 2,32 млн щеплень проти COVID-19.
Для цього в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Обидва вимагають дворазового введення з інтервалом у декілька тижнів.
У Західній Вірджинії, Алясці, Північній і Південній Дакоті рівень вакцинації населення досяг 1,7%.
У Китаї прищепили понад мільйон людей, в Ізраїлі та Великобританії – понад 600 тисяч, в РФ – понад 400 тисяч.
Перші 15 країн за кількістю роблених щеплень (на 30 грудня):
Карта поширення коронавірусу в світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У країнах Європи з неділі, 27 грудня, почали масово робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Pfizer та BioNTech.
Добровільна і безкоштовна вакцинація стартувала у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.
Ще раніше, 26 грудня, щеплення почали робити в країні-сусідці України Угорщини (препаратом від Pfizer).
Україна 30 грудня підписала перший контракт на отримання 1,8 млн доз китайської вакцини проти COVID-19.
Першими щеплення китайською вакциною "Коронавак" отримають лікарі, що працюють із COVID-19, українці, які живуть у спеціалізованих установах типу будинків престарілих, і учасники ООС.