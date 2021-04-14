Біля узбережжя ОАЕ напали на судно Ізраїлю: країна привела ВМС у бойову готовність

Біля узбережжя ОАЕ по вантажному судну, що належить компанії з Ізраїлю, вдарили з ракети. У відповідь на це ізраїльські військово-морські сили перевели в стан підвищеної бойової готовності.

Як пише The Times of Israel, інцидент стався на тлі різкого зростання напруженості у відносинах країни з Іраном. Крім того, це стало третьою подібною атакою за останні кілька місяців. Так, перша сталася в затоці Омана, а друге судно піддалося атаці по шляху до Індії.

Під ракетний обстріл потрапив суховантаж Hyperion Ray недалеко від Фуджейра (східний емірат ОАЕ) біля узбережжя Оманської затоки. Судно плаває під прапором Багамських островів, але належить Ізраїлю.

Ізраїльський телеканал "12" передає, що по суховантажу вдарила ракета, випущена з дальньої відстані.

Після цього Hyperion Ray був змушений зайти в портовий район для ремонтно-відновлювальних робіт, але з'ясувалося, що судно не отримало ушкоджень. Екіпаж зміг продовжити йти по своєму маршруту.

Офіційні особи в Єрусалимі вважають, що відповідальність за напад несе Іран. Це нібито сталося через атаку на завод зі збагачення урану в місті Натанзі.

Телеканал "Аль Арабія" з посиланням на джерела повідомив, що військово-морські сили Ізраїлю перевели в стан підвищеної бойової готовності "після того, як вантажне судно, що належить Ізраїлю, вразила іранська ракета".

Нагадаємо:

11 квітня на іранському ядерному комплексі в Натанзі сталася аварія через проблеми з електророзподільної мережею.

Це відбулося через день після того, як там запустили нові передові центрифуги для збагачення урану.

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