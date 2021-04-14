У побережья ОАЭ напали на судно Израиля: страна привела ВМС в боевую готовность

У побережья ОАЭ по грузовому судну, принадлежащему компании из Израиля, ударили из ракеты. В ответ на это израильские военно-морские силы перевели в состояние повышенной боевой готовности.

Как пишет The Times of Israel, инцидент произошел на фоне резкого роста напряженности в отношениях страны с Ираном. Кроме того, это стало третьей подобной атакой за последние несколько месяцев. Так, первая произошла в Оманском заливе, а второе судно подверглось атаке по пути в Индию.

Под ракетный обстрел попал сухогруз Hyperion Ray недалеко от Фуджейры (восточный эмират ОАЭ) у побережья Оманского залива. Судно плавает под флагом Багамских островов, но принадлежит Израилю.

Израильский телеканал "12" передает, что по сухогрузу ударила ракета, выпущенная с дальнего расстояния.

После этого Hyperion Ray был вынужден зайти в портовый район для ремонтно-восстановительных работ, но выяснилось, что судно не получило повреждений. Экипаж смог продолжить идти по своему маршруту.

Официальные лица в Иерусалиме считают, что ответственность за нападение несет Иран. Это якобы произошло из-за атаки на завод по обогащению урана в городе Натанз.

Телеканал "Аль Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что военно-морские силы Израиля перевели в состояние повышенной боевой готовности "после того, как принадлежащее Израилю грузовое судно поразила иранская ракета".

Напомним:

11 апреля на иранском ядерном комплексе в Натанзе произошла авария из-за проблем с электрораспределительной сетью.

Это случилось через день после того, как там запустили новые передовые центрифуги для обогащения урана.

Власти Ирана заговорили о террористическом акте.

مراسل "الحدث" زياد حلبي يطلعنا على آخر وأبرز التطورات المتعلقة باستهداف سفينة إسرائيلية تابعة لشركة تجارية قبالة ميناء #الفجيرة في #الإمارات #الحدث pic.twitter.com/M2KFaLCvry — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 13, 2021

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Израиль уничтожил голову ядерной программы Ирана. Спецслужбы страны официально заявили потрясающие подробности его ликвидации