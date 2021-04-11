В Иране на ядерной станции произошла авария

На иранском ядерном комплексе в Натанзе произошла авария из-за проблем с электрораспределительной сетью. Это случилось через день после того, как там запустили новые передовые центрифуги для обогащения урана.

Объект Натанз, который находится в пустыне в центральной провинции Исфахан, является центральным элементом программы обогащения урана в Иране и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что жертв и загрязнения в результате аварии нет. Пострадала только электроэнергия на объекте.

Представитель IAEA сообщил, что в агентстве знают о сообщениях в СМИ об аварии, но у них еще нет комментариев.

В июле прошлого года на этой ядерной станции возник пожар, который, по мнению правительства, был попыткой саботировать ядерную программу Ирана. В 2010 году компьютерный вирус Stuxnet, который, как полагают, был разработан США и Израилем, был обнаружен после того, как он был использован для нападения на объект.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Израиль уничтожил голову ядерной программы Ирана. Спецслужбы страны официально заявили потрясающие подробности его ликвидации.