Так, друзі – сьогодні буде пост про події, які прямо зараз розгортаються в твіттері, фейсбуці, а разом – і в інстаграмы, і стосуються минулих в США виборів і нещодавнього штурму Капітолію, в ході якого загинуло кілька (за останніми даними – п'ятеро) людей. Ситуація для США насправді безпрецедентна – такого не траплялося за понад 200 років американської демократії, – пише білоруський блогер Максим Мирович на своїй сторінці в Фейсбук.

Днями фейсбук і твіттер заблокували акаунти Трампа – який вважав за краще використовувати соціальні мережі для прямого спілкування, минаючи "офіційні" ЗМІ. На сторінку Трампа в фейсбуці підписані понад 33 мільйони осіб, а на сторінку в твіттері були підписані більше 80 мільйонів – і ось зараз сторінка Трампа в фейсбуці тимчасово заморожена, а твіттер-аккаунт повністю видалений.

У листопаді 2020 року в США відбулися вибори, в результаті яких за офіційними підрахунками переміг Джо Байден – який був єдиним сильним конкурентом Трампа на виборах і виступав від демократичної партії. Трамп з таким результатом виборів не погодився, і почав поширювати численні заяви про "фальсифікації" і "вкидання".

Для того, щоб якось вплинути на Трампа, фейсбук навіть винайшов окремі плашки, якими почав позначати пости Трампа – плашки повідомляли про закони США і про те, що інформацію про "вкидання і фальсифікації" не підтвердили незалежні суди США. Виглядало це приблизно так:

Щось подібне зробив і твіттер – почавши позначати твіти Трампа всякими позначками на зразок "неперевірена інформація" і так далі. 6 січня Трамп оголошує про "Марш порятунку Америки", в ході якого і відбувається штурм Капітолію. Найімовірніше, він був необхідний для того, щоб перешкодити американському Конгресу офіційно оголосити про результати виборів. Пізніше Трамп закликав протестуючих утриматися від насильства і залишити Капітолій.

Незважаючи на те, що пізніше Трамп закликав протестуючих залишити Капітолій і утриматися від насильства – ЗМІ прийшли до висновку, що Трамп продовжує "розпалювати" і заблокували його акаунти в соціальних мережах – інстаграм і фейсбук-акаунти колишнього президента США зараз заморожені, а твіттер повністю і назавжди видалений . Зараз аккаунт Трампа в твіттері виглядає ось так:

Після того, як Трамп дізнався про блокування своїх акаунтів – він втратив над собою контроль, впав у сказ і заявив, що незабаром створить власну соцмережу без можливості подібних блокувань.

Після блокування Трампа твіттер зробив офіційну заяву про причини блокування аккаунта Трампа – його заблоковано "через ризик подальшого підбурювання до насильства". Приблизно в тому ж ключі висловився і засновник Фейсбук Марк Цукерберг – він пояснив це необхідністю мирної передачі влади Байдену:

І ось тут виникає цікаве питання – чи припустимі подібні блокування і цензура? Я нагадаю, що суди не підтримали версію Трампа про "фальсифікації", тобто визнали її конспірологічною теорією змови. Чи припустиме в цьому випадку блокування медіа-ресурсів Трампа (або будь-якого ще політика), чи свобода слова повинна бути безмежною?

У будь-якому випадку, США залишається країною, де приватна компанія twitter може заблокувати президента, а президент нічого не може зробити з приватною компанією twitter – як би йому цього не хотілося.

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