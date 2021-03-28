ЄС введе паспорти вакцинації з 15 червня: озвучено нові деталі

Сертифікат здоров'я з інформацією про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського Союзу, буде введено з 15 червня 2021 року.

Про це повідомив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI, показавши приклад такого документа. Він зазначив, що сертифікат можна буде скачати на смартфон або роздрукувати в паперовому вигляді.

"Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати", – сказав Бретон.

Також він перерахував дані, які міститиме такий паспорт, зокрема: дату народження, номер паспорта, завірений QR-кодом, відомості про те, чи вакцинована людина, яким типом вакцини, чи була носієм хвороби, чи є у неї антитіла.

Бретон назвав дату введення паспортів вакцинації для громадян ЄС Скриншот відео

Бретон зазначив, що сертифікат буде узгоджено між державами-членами, а громадяни ЄС, які захочуть його отримати, повинні будуть зробити запит на нього в своїй країні. Мета документа, за його словами, "відновити рух, знайти нормальне життя" і "здатність рухатися без ризику для себе або інших".

Бретон показав приклад сертифіката здоров'я для громадян ЄС Скриншот відео

Єврокомісар іще раз наголосив, що сертифікат не буде обов'язковим, однак громадяни, що не мають його, "з більшою ймовірністю зазнають таких заходів як карантин з боку держав-членів, якщо це буде виправдано міркуваннями громадської охорони здоров'я".

Нагадаємо, ще в лютому 2021 року в ЄС повідомили, що до початку літа планують ввести сертифікати вакцинації проти коронавірусу. З необхідністю такого рішення погодилися всі лідери ЄС. Ці документи дозволять людям, які мають щеплення проти COVID-19, подорожувати Європою.

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