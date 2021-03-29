Блінкен пообіцяв Росії відповідь за зловмисні дії проти США

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія незабаром відчує ціну й наслідки за її зловмисні дії проти американської держави.

За його словами, повний деталізований звіт щодо діяльності РФ як проти його країни, так і проти союзників та партнерів у Європі, перебуває на стадії завершення. Про це він повідомив в інтерв’ю CNN.

"Ми перебуваємо на стадії завершення огляду щодо кібератаки на нас (російських хакерів. – Ред.) через програмне забезпечення SolarWinds, втручання Росії у вибори, використання нею хімічної зброї з метою вбивства Олексія Навального – ми вже заявляли й реагували щодо цього, а також щодо винагород за атаки проти сил США в Афганістані", – зазначив американський чиновник.

Він додав: між західними союзниками є спільне розуміння того, що вони не мають ілюзій щодо дій російської влади, та щодо притягнення Кремля до відповідальності.

Також Блінкен уточнив, що нині американський уряд перебуває на стадії консультацій на тему санкцій із країнами НАТО.

У цьому ж інтерв’ю держсекретар США пояснив, що вони налаштовані посилювати санкції проти "Північного потоку-2" і вже повідомили про свою позицію Німеччині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на відносини з Росією "чекають важкі часи", але співпраця з ключових питань двостороннього порядку денного, враховуючи з ядерними, може тривати.