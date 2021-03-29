Блинкен пообещал России ответ за злонамеренные действия против США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия вскоре почувствует цену и последствия за ее злонамеренные действия против американского государства.

По его словам, полный детализированный отчет о деятельности РФ как против его страны, так и против союзников и партнеров в Европе, находится на стадии завершения. Об этом он сообщил в интервью CNN.

"Мы находимся на стадии завершения осмотра по кибератаки на нас (российских хакеров. – Ред.) через программное обеспечение SolarWinds, вмешательство России в выборы, использование ею химического оружия с целью убийства Алексея Навального – мы уже заявляли и реагировали на этот счет, а также по вознаграждениям за атаки против сил США в Афганистане", – отметил американский чиновник.

Он добавил: между западными союзниками есть общее понимание того, что они не питают иллюзий относительно действий российской власти, и о привлечении Кремля к ответственности.

Также Блинкен уточнил, что в настоящее время американское правительство находится на стадии консультаций на тему санкций со странами НАТО.

В этом же интервью госсекретарь США объяснил, что они настроены усиливать санкции против "Северного потока-2" и уже сообщили о своей позиции Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на отношения с Россией "ждут тяжелые времена", но сотрудничество по ключевым вопросам двусторонней повестки дня, включая ядерные, может продолжаться.