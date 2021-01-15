Байден запропонував виплатити американцям ще по $1400 через пандемію

Обраний президент США Джо Байден, інавгурація якого призначена на 20 січня, запропонував виплатити американцям ще по $1400 через пандемію коронавірусу на додаток до вже схвалених $600.

Про це йдеться в поданому ним плані зі стимулювання економіки в умовах пандемії на майже $1,9 трлн, пише Reuters. Він також вважає за необхідне збільшення розміру додаткового страхування по безробіттю з $300 до $400 на тиждень.

На думку Байдена, близько одного трильйона доларів потрібно направити на пряму допомогу домогосподарствам, $440 млрд – малому бізнесу, який є найбільш постраждалим у цій ситуації, ще $415 млрд – на боротьбу з пандемією та вакцинацію.

Прямі виплати більшості американців у розмірі $600 Конгрес США затвердив у грудні 2020-го в межах пакету заходів підтримки економіки на суму близько $900 млрд.

Того ж місяця Палата представників, контрольована демократами, виступила за збільшення прямих виплат більшості американців до $2 тис. Проте сенат, контрольований Республіканською партією, відхилив ініціативу, навіть попри її підтримку чинним президентом Дональдом Трампом.

Раніше OBOZREVATEL написав про те, що медсестра з Києва Наталія Гракова, яка вже багато років працює в США, зробила щеплення від COVID-19 і побажала українським колегам швидше захистити себе.

Вона зазначила, що тисячі медичних працівників у США вакцинували проти коронавірусу і переконалися в надійності та безпеки цієї процедури. Вона також висловила надію, що українські медики отримають свій захист від COVID-19 якнайшвидше.