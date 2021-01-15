Байден предложил выплатить американцам еще по $1400 из-за пандемии

Избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого назначена на 20 января, предложил выплатить американцам еще по $1400 из-за пандемии коронавируса в дополнение к уже одобренным $600.

Об этом говорится в представленном им плане по стимулированию экономики в условиях пандемии на почти $1,9 трлн, пишет Reuters. Он также считает необходимым увеличение размера дополнительного страхования по безработице с $300 до $400 в неделю.

По мнению Байдена, около одного триллиона долларов нужно направить на прямую помощь домохозяйствам, $440 млрд – малому бизнесу, который является наиболее пострадавшим в данной ситуации, еще $415 млрд – на борьбу с пандемией и вакцинацию.

Прямые выплаты большинству американцев в размере $600 Конгресс США утвердил в декабре 2020-го в рамках пакета мер поддержания экономики на сумму около $900 млрд.

В том же месяце Палата представителей, контролируемая демократами, выступила за увеличение прямых выплат большинству американцев до $2 тыс. Однако сенат, контролируемый Республиканской партией, отклонил инициативу, даже несмотря на ее поддержку действующим президентом Дональдом Трампом.

Ранее OBOZREVATEL написал о том, что медсестра из Киева Наталья Гракова, уже много лет работающая в США, сделала прививку от COVID-19 и пожелала украинским коллегам быстрее защитить себя.

Она отметила, что тысячи медицинских работников в США вакцинировались от коронавируса и убедились в надежности и безопасности этой процедуры. Она также выразила надежду, что украинские медики получат свою защиту от COVID-19 как можно скорее.