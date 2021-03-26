Байден пообіцяв "відповідь" за випробування КНДР нової тактичної ракети

Марина Ліснічук Світ 08:28, 26.03.2021 Оновлено: 08:37, 26.03.2021

Президент США Джо Байден пообіцяв у разі потреби дати відповідь на дії Північної Кореї, яка напередодні випробувала нову тактичну ракету.

Водночас наголосив, що Штати все ще готові до деякої форми дипломатії з КНДР. Про це пише Reuters.

Видання наводить слова експерта з Каліфорнійського центру досліджень у галузі нерозповсюдження ядерної зброї ім. Джеймса Мартіна. Той припустив, що, найімовірніше, це ракета, яку було представлено на великому військовому параді в Пхеньяні в жовтні 2020 року.

Джо Байден запевнив, що Сполучені Штати залишаються відкритими для дипломатії з Північною Кореєю, незважаючи на її ракетні випробування. Однак у разі, якщо КНДР вдаватиметься до ескалації, США не будуть стояти осторонь.

"По-перше, випробуванням цих конкретних ракет було порушено резолюцію ООН 1718. Ми консультуємося з нашими союзниками і партнерами, і буде відповідь, якщо вони виберуть ескалацію. Ми відповідатимемо відповідно", – підкреслив Байден.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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