Байден пообещал "ответ" за испытания КНДР новой тактической ракеты

Марина Лисничук Мир 08:28, 26.03.2021 Обновлено: 08:37, 26.03.2021

Президент США Джо Байден пообещал в случае необходимости дать ответ на действия Северной Кореи, которая накануне испытала новую тактическую ракету.

При этом подчеркнул, что Штаты все еще готовы к некоторой форме дипломатии с КНДР. Об этом пишет Reuters.

Издание наводит слова эксперта из Калифорнийского центра исследований в области нераспространения ядерного оружия им. Джеймса Мартина. Тот предположил, что, скорее всего, это ракета, которая была представлена на крупном военном параде в Пхеньяне в октябре 2020 года.

Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты остаются открытыми для дипломатии с Северной Кореей, несмотря на ее ракетные испытания. Однако в случае, если КНДР будет прибегать к эскалации, США не будут стоять в стороне.

"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", – подчеркнул Байден.

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