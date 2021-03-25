КНДР випустила ще дві балістичні ракети в бік Японії

У четвер, 25 березня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети наземного базування.

Про це йдеться в заяві об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, передає CNN. Повідомляється, що дві ракети малої дальності було випущено з району Хамджу в провінції Південний Хамгьон у бік моря, біля східного узбережжя КНДР.

Військові зазначили, що снаряди пролетіли близько 450 кілометрів, досягнувши висоти 60 кілометрів. Точний тип ракет залишається поки незрозумілим.

Рада національної безпеки Сеула, скликана після новин про запуск, висловила "глибоку занепокоєність" і заявила, що розгляне ситуацію з безпекою на Корейському півострові в координації з США.

Спільні керівники зазначили, що південнокорейські військові уважно стежать за відповідними рухами в межах підготовки до можливих додаткових запусків.

Також прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга засудив запуск ракет як загрозу миру та безпеки "його країні і те, що суперечить резолюціям Організації Об'єднаних Націй".

"Японія заявляє про свій серйозний протест і рішуче засуджує. Необхідно посилити моніторинг і спостереження більше, ніж раніше. Я провів екстрене засідання Ради національної безпеки. Ми будемо працювати в тісній співпраці з пов'язаними країнами, включно зі США і Південною Кореєю, і ми сповнені рішучості захищати життя людей і мирні засоби для існування", – сказав глава японського уряду.

Суга додав, що закликає громадськість "бути повністю готовими до надзвичайної ситуації".

Як повідомляє OBOZREVATEL, Північна Корея в минулі вихідні запустила кілька ракет малої дальності після того, як засудила Вашингтон за продовження спільних військових навчань із Південною Кореєю.