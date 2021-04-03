Авіакомпаніям Канади порадили дотримуватися обережності під час польотів над Україною

Софія Закревська
Софія Закревська
Світ
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Авіакомпаніям Канади порадили дотримуватися обережності під час польотів над Україною

Канадський уряд рекомендував місцевим авіакомпаніям виявляти особливу уважність, здійснюючи польоти над Україною. Таке рішення пояснили "нестабільною ситуацією з безпекою" в нашій країні. Зокрема, це може бути пов'язано зі стягуванням Росією озброєнь до українського кордону.

Про це сказано в повідомленні міністерства транспорту Канади, опублікованому 31 березня на офіційному сайті відомства.

Зокрема, авіакомпаніям порадили дотримуватися обережності в повітряному просторі Києва, Одеси і Львова, а також не здійснювати посадки літаків у Дніпрі та Сімферополі.

"Потенційний ризик від підвищеної військової активності і спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками і непорозумінням", – попередили в міністерстві.

Нагадаємо, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер заявив, що військові дії на сході України можуть активізуватися вже за місяць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

  • У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті "спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів" на Донбасі.

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