Авіакомпаніям Канади порадили дотримуватися обережності під час польотів над Україною

Канадський уряд рекомендував місцевим авіакомпаніям виявляти особливу уважність, здійснюючи польоти над Україною. Таке рішення пояснили "нестабільною ситуацією з безпекою" в нашій країні. Зокрема, це може бути пов'язано зі стягуванням Росією озброєнь до українського кордону.

Про це сказано в повідомленні міністерства транспорту Канади, опублікованому 31 березня на офіційному сайті відомства.

Зокрема, авіакомпаніям порадили дотримуватися обережності в повітряному просторі Києва, Одеси і Львова, а також не здійснювати посадки літаків у Дніпрі та Сімферополі.

"Потенційний ризик від підвищеної військової активності і спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками і непорозумінням", – попередили в міністерстві.

Нагадаємо, російський військовий експерт Павло Фельгенгауер заявив, що військові дії на сході України можуть активізуватися вже за місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі 31 березня оприлюднили кадри з російською військовою технікою, яку везуть до кордону з Україною, і авіацією. Також з'явилися інші відео про переміщення російської військової техніки.

Колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що скупчення російських військ на кордоні України не обов'язково означає, що Москва планує нову військову операцію.

У Кремлі заявили, що переміщення військ Російської Федерації і нарощування сил уздовж кордону з Україною не повинно турбувати інші держави і не загрожує їм.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті "спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів" на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скупчення військ РФ в окупованому нею Криму та поблизу українського кордону. За його словами, так країна-агресор намагається створити відчуття загрози і "грає м'язами".

Україна та її партнери констатували системне загострення Росією безпекової ситуації в Донецькій і Луганській областях і в Криму, і нинішня ескалація є наймасштабнішою за останні роки, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.