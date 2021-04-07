Вертолеты ВСУ устроили полеты вблизи Крымского полуострова

Виктория Довгань Видео 10:40, 7.04.2021 Обновлено: 10:42, 7.04.2021

Украинская армия провела масштабные тренировки по противодействию вражескому десанту вблизи оккупированного Крыма. В них принимали участие боевые вертолеты армейской авиации.

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