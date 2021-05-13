Жительница Италии получила 6 доз вакцины против "COVID", а в Америке одобрили использование "Pfizer/BioNTech" для подростков – коронавирусные хроники

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В США разрешили прививать детей 12-15 лет вакциной "Pfizer/BioNTech". Это вторая после Канады страна, которая пошла на такой шаг.

Между тем женщине в Италии случайно укололи 6 доз вакцины Pfizer против "COVID-19", а Турция с понедельника выйдет из строгого локдауна. По словам президента Реджепа Эрдогана, ситуация с коронавирусом в его стране начала улучшаться.

О мировой войне с вирусом – далее в материале корреспондентов OBOZREVATEL

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