Платиновый юбилей: королева Елизавета II сидит на троне 70 лет

6 февраля 2022 года исполняется 70 лет со дня коронации ее величества Елизаветы II и начала ее правления Великобританией. Впрочем, для празднования выбрали первую неделю июня, потому что в это время погода более благоприятная, чем в феврале.

Елизавета взошла на престол, когда ей было 27 лет. Это была первая коронация в истории, транслировавшаяся на телевидении. Событие собрало 27 млн телезрителей и 11 млн радиослушателей.

Как праздновать Британия юбилей Елизаветы II – читайте здесь.