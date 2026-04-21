'Ее убило 'перемирие': в Киеве попрощались с младшим сержантом, которая погибла на Пасху. Фото, видео

В Киеве провели в последний путь младшего сержанта 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Алину Рябцеву. Ее жизнь оборвалась на Пасху – во время "перемирия", которое нарушили россияне.

Видео дня

Прощание с военнослужащей состоялось 20 апреля, сообщает "Радио Свобода". У Алины осталось двое детей-школьников и муж, который сейчас защищает Украину.

Что известно о погибшей Героине

Как рассказали в Соломенском РТЦК и СП, сначала Алина служила с ними – была водителем, но сменила тыл на передовую, чтобы быть ближе к мужу.

"Она пошла по зову сердца: ради будущего детей. Не только своих, – на войне, как известно, "чужих" детей не бывает. Делала больше, чем могла, потому что иначе не умела... Она хотела сражаться, а не "мириться". Пошла туда, где тяжелее – ближе к мужу, на передовую", – сказано в сообщении.

12 апреля, на Пасху, Алина погибла, обеспечивая своих побратимов на позиции едой. Она выполнила задание до конца.

"В святую Пасху она ушла в мир иной. Ее убило очередное "перемирие". Пока враг врал о тишине, засада уже ждала нашу посестру... Двое детей остались без мамы. Муж — без любимой. У нас осталась память о ней и неописуемая ярость к россиянам", – отметили в РТЦК и СП.

Посестра Алины рассказала, что женщина была пилотом "Бабы-Яги" – большого дрона, которого очень боятся оккупанты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!