XVI Паралимпиада будет особенной, потому что начнется в день украинской независимости, – Валерий Сушкевич

В 2021 году Национальная паралимпийская сборная празднует 25 лет побед.

Первые игры в которых участвовала Украина в 1996 году, принесли нам 7 наград, среди которых одна золотая медаль. А в 2016 году украинские паралимпийцы завоевали уже 117 медалей. Об этом в эфире Студии Obozrevatel рассказал президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

Он пояснил, что для получения таких результатов, спортсмены должны постоянно проходить квалификационные и рейтинговые соревнования. Но во время пандемии выполнить весь спортивный календарь было невозможно, поэтому Украина несколько потеряла позиции.

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В итоге, добавил Валерий Сушкевич, наши паралимпийцы завоевали 131 лицензию и готовы защищать спортивную честь Украины в Токио.