Введение чрезвычайного положения в Нью-Йорке и закрытое небо Марокко из-за штамма Омикрон – коронавирусные хроники

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Сегодня в выпуске:

  • в американском штате Нью-Йорк введут чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса;

  • Марокко закрыло свое небо из-за нового штамма Омикрон;

  • вслед за Марокко – Япония. Там тоже закрыли страну для всех иностранных туристов;

  • а вот советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт заявил, что вакцина от штамма Омикрон будет готова летом следующего года.

Артём Каня – расскажет дальше.

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