Введение чрезвычайного положения в Нью-Йорке и закрытое небо Марокко из-за штамма Омикрон – коронавирусные хроники
Сегодня в выпуске:
в американском штате Нью-Йорк введут чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса;
Марокко закрыло свое небо из-за нового штамма Омикрон;
вслед за Марокко – Япония. Там тоже закрыли страну для всех иностранных туристов;
а вот советник рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Белом доме Энди Славитт заявил, что вакцина от штамма Омикрон будет готова летом следующего года.
Артём Каня – расскажет дальше.
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