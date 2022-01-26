Военная помощь Украине: какие страны уже предоставили оружие, какие предоставляют, а какие вообще блокируют его поставки? – сюжет

Страны-партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь на фоне угрозы нового вторжения России. Сегодня ожидаем очередной груз из США. Это уже третий борт с оружием, одобренным для поддержки нашего государства администрацией Байдена. Итак, какие еще страны согласились помогать Украине в борьбе с российской угрозой? А кто, наоборот, – еще и блокирует поставки тяжелой артиллерии для наших защитников на фронте? Артем Каня разбирался.