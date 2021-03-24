Невероятные "тысячи водопадов" в Индонезии

Карина Бондаренко Видео 01:55, 25.03.2021 Обновлено: 06:56, 25.03.2021

В сети показали необычный водопад Тумпак-Сьюу, также известный как Кобан-Сьюу, расположенный в Индонезии. Его название переводится с яванского как "тысяча водопадов".

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