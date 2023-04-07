Владимир Куренной: возвращение Ани Лорак, Пригожин и Ахмедов – "Все пропало!" и полная денацификация россиян

Ани Лорак возвращается в Украину?

Пригожин & Ахмадов: "Все пропало"!

Однополые браки – быть или не быть?!

Навальный президент России.

Special Guest программы – украинский публицист, журналист, политтехнолог, общественно-политический деятель. Народный депутат Украины 5, 7 и 8 созыва, лорд канцлер в Украинском Обществе поклонников Уинстона Черчилля – Владимир Куренной.

Наши ведущие Andreas и Ирина Гордиенко обсудили с гостем самые горячие новости! Возможный камбек певицы Ани Лорак в Укарине, узнали как господин Владимир относится к законпроекту об однополых браках, разобрали диалог Пригожина и миллиардера Ахмедова, узнали за что получил Оскар Навальный и что сделал бы наш гость, оказавшись тет-а-тет с президентом России.