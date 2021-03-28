Местные активисты напали на уличного музыканта из-за песен Моргенштерна

Obozrevatel Видео 11:34, 28.03.2021 Обновлено: 11:53, 28.03.2021

В Киеве на Крещатике напали на уличного музыканта за исполнение песен российского артиста Моргенштерна. За повторное исполнение его песен мужчине пригрозили отрезать палец на ноге.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Свитолина в непростом матче обыграла россиянку на престижном турнире в Майами

Перевод часов 2021: в ночь на 28 марта Украина перешла на летнее время

Названы имена украинских военных, погибших 26 марта на Донбассе

Срочное заседание ТКГ из-за гибели бойцов ВСУ не состоялось, – Арестович

Зеленский призвал политиков прекратить "масштабную и грязную" кампанию против вакцинации