Спутниковые фото подтверждают наращивание войск РФ на территории Украины

Спутниковые снимки, сделанные за последний месяц, показывают наращивание российских войск у границы с Украиной.

Фото опубликовала американская космическая компания Maxar Technologies. Они сделаны в период с 18 октября по 26 ноября в России и оккупированном Крыму.

В то же время, Администрация президента США Джо Байдена не исключает введения новых санкций против России. В частности, речь идет об отсоединении страны-агрессора от межбанковской системы SWIFT.