В Венесуэле центральный университет страны превращается в руины

Болото, граффити на стенах, и мусор – так описывают сегодня Центральный университет Венесуэлы, старейший и крупнейший в стране.

Главный кампус заведения более известный как Университетский город Каракас. Он с 2000 года внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Университетская власть восприняла приостановлении занятий из-за пандемии COVID-19, как повод для отказа от заведения.

"Сегодня университет жив, потому что мы студенты, которые дают ему кислород", – говорят они.

С начала пандемии представители разных факультетов организовали десятки мероприятий по уборке и поддержанию порядка в своих аудиториях.

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Венесуэла переживает глубокий кризис на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на самые большие запасы нефти в мире, в стране все чаще начинаются массовые протесты и беспорядки.